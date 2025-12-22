За ночь над российскими регионами уничтожили шесть БПЛА

Ночью, в период с 23:30 21 декабря до 7:00 22 декабря, над территорией России перехватили шесть украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. 3 беспилотника уничтожили над территорией Краснодарского края, 2 — над акваторией Черного моря и 1 — над Брянской областью. Всего в ночное время с 20:00 21.12 до 7:00 22.12 перехватили 41 украинский БПЛА.

