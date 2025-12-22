В Рязанской области замедлилась годовая инфляция до 8,6%

Годовая инфляция в Рязанской области снизилась до 8,6%. Рост цен сдержали некоторое укрепление рубля и снижение потребительского спроса, следует из ежемесячного информационно-аналитического материала Банка России.

Годовая инфляция в Рязанской области снизилась до 8,6%. Рост цен сдержали некоторое укрепление рубля и снижение потребительского спроса, следует из ежемесячного информационно-аналитического материала Банка России.

В ноябре жители региона стали реже покупать твердые сыры. В результате в ноябре цены на твердые на этот продукт оказались ниже, чем в октябре.

Яйца, которые большую часть года дешевели, в ноябре подорожали. В Банке России пояснили, что затраты птицефабрик продолжают расти, и для сохранения рентабельности производители закладывают возросшие издержки в стоимость продукции.

В целом по России годовая инфляция в ноябре также заметно снизилась, а рост цен за месяц оказался умеренным. Оценив динамику цен, кредитную и экономическую активность, Банк России в декабре снизил ключевую ставку. По прогнозу регулятора, в 2026 году инфляция составит 4-5% и в дальнейшем стабилизируется на уровне 4%.