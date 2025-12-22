В Рязани вылечили пациентку с рецидивом рака лица без операции с помощью терапии

Пациентке с рецидивом базальноклеточного рака кожи провели процедуру фотодинамической терапии. Новообразование полностью ликвидировали без операции. Также врачи избежали появления рубцов на лице женщины. «Фотодинамическая терапия (ФДТ) — современный органосохраняющий метод лечения предраковых и злокачественных заболеваний, одобренный мировыми клиническими рекомендациями. Активно развивается и применяется в ведущих онкоцентрах, в том числе, в Рязанской области», — отметил и. о. главного врача онкологического диспансера Тенгиз Аллахяров.

