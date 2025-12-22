В Рязани скончались двое сотрудников радиотехнического университета

19 декабря скончался советник при ректорате Андрей Барабанов. Мужчине было 45 лет. Он работал в РГРТУ с мая 2024 года. 21 декабря в храме святого Ионна Кронштадтского состоялась панихида и церемония прощания. Университет выразил глубокие соболезнования родным и близким Барабанова. 21 декабря не стало ветерана вуза — Нины Бельшевой. Ей было 86 лет. В 1963—1968 гг. обучалась в РРТИ, активно участвовала в работе комсомола и партийных органов института, с 1972 г. на общественных началах была заместителем декана ФЭ.

С декабря 1970 г. работала на кафедре ЭВТ, с 1989 г. — начальником учебного отдела, с 2007 по 2011 г. — помощником проректора по учебной работе. Отличалась трудолюбием, инициативностью и активной общественной позицией. 13 раз участвовала в работе студенческих строительных отрядов, награждена медалью «За доблестный труд», многочисленными грамотами и знаками за заслуги в ССО. Автор книги «Светлое эхо нашей юности».