В российских вузах сократят 45 тысяч платных мест

В 2026—2027 учебном году российские вузы сократят около 45 тысяч платных мест. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам министра, больше всего сокращений (почти 20%) коснется негосударственных вузов. Основные направления, где уменьшат количество платных мест, — экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, а также юриспруденция. Фальков отметил, что такого количества специалистов рынку труда не требуется, и часть частных университетов может прекратить существование, если убрать сегмент некачественного образования.

Министр добавил, что последние три года растет интерес к инженерно-техническим специальностям. Если раньше конкуренция за бюджетные места была в основном по экономике и юриспруденции, то в 2025 году самой популярной программой стало машиностроение.