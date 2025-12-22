В России подорожают тарифы на техосмотр

С 1 января 2026 года в России ожидается повышение тарифов на технический осмотр легковых автомобилей в среднем на 9,7%, сообщает «Коммерсантъ». По методике Федеральной антимонопольной службы (ФАС) регионы должны были утвердить новые тарифы до 20 декабря, но операторы редко представляют собственные расчеты, и власти устанавливают цены самостоятельно. На Чукотке стоимость техосмотра составит 5,4 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — чуть более 2 тыс. рублей, в Москве — 1295 рублей (рост на 9,6%), а в Московской области — 1238 рублей.

С 1 января 2026 года в России ожидается повышение тарифов на технический осмотр легковых автомобилей в среднем на 9,7%. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

В соответствии с методикой Федеральной антимонопольной службы (ФАС), регионы должны были утвердить новые тарифы до 20 декабря, собрав предложения от компаний, предоставляющих услуги техосмотра. Однако операторы редко представляют собственные расчеты, что приводит к тому, что власти устанавливают цены самостоятельно.

Наиболее высокие тарифы будут зафиксированы на Чукотке, где стоимость техосмотра составит 5,4 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге цена составит чуть более 2 тысяч рублей, в Москве она вырастет на 9,6% и достигнет 1295 рублей, а в Московской области — 1238 рублей.

Участники рынка выражают обеспокоенность тем, что после индексации тарифы не обеспечивают экономически эффективную работу операторов. Методика ФАС основывается на предположении о 100%-ной загрузке пунктов техосмотра, в то время как реальная загрузка не превышает 15-20%.

Глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев отметил, что многие операторы с необходимым оборудованием и экспертами банкротятся, тогда как на рынке остаются мошенники, которые оформляют диагностические карты без надлежащей проверки.