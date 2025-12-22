В России хотят ограничить наценку на товары в аэропортах до 50%

Сенатор Айрат Гибатдинов и депутат Алексей Куринный направили главе ФАС Максиму Шаскольскому предложение установить максимальную торговую наценку на товары первой необходимости в аэропортах на уровне 50%. Об этом 22 декабря сообщает «СенатИнформ».

Парламентарии отметили, что ФАС неоднократно фиксировала случаи необоснованного завышения цен на продукты, включая питьевую воду, в магазинах и кафе на территории аэропортов. Стоимость бутылки воды объемом 0,5 литра одной марки может колебаться от 89 до 400 рублей.

Законодатели напомнили, что в России действует постановление Правительства о госрегулировании цен на социально значимые товары первой необходимости, однако оно не помогает бороться с недобросовестными ритейлерами, искусственно завышающими цены.