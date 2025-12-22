Скончался актер из «Брата» и «Тайн следствия» Владимир Ермилов

На 67-м году жизни скончался известный актер театра, кино и телевидения Владимир Ермилов. Он умер вскоре после выписки из больницы, где лечился от сердечных проблем. Точная причина смерти выяснится после вскрытия. Самые известные роли Ермилова — Павел Евграфович из фильма «Брат» и роли в криминальных сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Тайны следствия». Его фильмография также включает «Комедию строгого режима», «Невесту из Парижа», «Роман императора», «Шахматиста», «Мушкетёров Екатерины», «Утомленные солнцем 2: Цитадель» и «Майор Гром: Чумной доктор».

Владимир Ермилов родился 14 августа 1959 года в Ленинграде. Его карьера в актерском искусстве началась после окончания Нижегородского театрального училища имени Е. А. Евстигнеева в 1983 году. С тех пор он стал частью труппы Санкт-Петербургского театра кукол «Бродячая собачка». За свою творческую карьеру Ермилов принял участие в создании более восьмидесяти проектов в кино и на телевидении.

Среди его самых запоминающихся ролей — образ Павла Евграфовича, супруга героини Светланы в культовом фильме «Брат».

