Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
Втр, 23
-5°
Срд, 24
-6°
ЦБ USD 79.31 -1.41 23/12
ЦБ EUR 92.86 -1.65 23/12
Нал. USD 79.30 / 80.69 22/12 18:25
Нал. EUR 93.20 / 94.29 22/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
946
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 326
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 550
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 572
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Скончался актер из «Брата» и «Тайн следствия» Владимир Ермилов
На 67-м году жизни скончался известный актер театра, кино и телевидения Владимир Ермилов. Он умер вскоре после выписки из больницы, где лечился от сердечных проблем. Точная причина смерти выяснится после вскрытия. Самые известные роли Ермилова — Павел Евграфович из фильма «Брат» и роли в криминальных сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Тайны следствия». Его фильмография также включает «Комедию строгого режима», «Невесту из Парижа», «Роман императора», «Шахматиста», «Мушкетёров Екатерины», «Утомленные солнцем 2: Цитадель» и «Майор Гром: Чумной доктор».

На 67-м году жизни ушел из жизни известный актер театра, кино и телевидения Владимир Ермилов. Артист скончался накануне, сообщили его родственники, передает aif.ru.

У Ермилова были проблемы с сердцем, и он выписался из больницы в пятницу, однако в воскресенье его не стало.

«Ждем заключение вскрытия, тогда точно будет известно, что стало причиной», — рассказали близкие актера.

Владимир Ермилов родился 14 августа 1959 года в Ленинграде. Его карьера в актерском искусстве началась после окончания Нижегородского театрального училища имени Е. А. Евстигнеева в 1983 году. С тех пор он стал частью труппы Санкт-Петербургского театра кукол «Бродячая собачка». За свою творческую карьеру Ермилов принял участие в создании более восьмидесяти проектов в кино и на телевидении.

Среди его самых запоминающихся ролей — образ Павла Евграфовича, супруга героини Светланы в культовом фильме «Брат». После успеха этого фильма Ермилов продолжил сниматься в проектах, посвящённых криминальной тематике, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела» и «Тайны следствия». Его фильмография также включает такие картины, как «Комедия строгого режима», «Невеста из Парижа», «Роман императора», «Шахматист», «Мушкетёры Екатерины», «Утомленные солнцем 2: Цитадель» и «Майор Гром: Чумной доктор».

Фото: kino-teatr.ru