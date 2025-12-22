Скончался актер из «Брата» и «Тайн следствия» Владимир Ермилов

На 67-м году жизни ушел из жизни известный актер театра, кино и телевидения Владимир Ермилов. Артист скончался накануне, сообщили его родственники, передает aif.ru.
У Ермилова были проблемы с сердцем, и он выписался из больницы в пятницу, однако в воскресенье его не стало.
«Ждем заключение вскрытия, тогда точно будет известно, что стало причиной», — рассказали близкие актера.
Владимир Ермилов родился 14 августа 1959 года в Ленинграде. Его карьера в актерском искусстве началась после окончания Нижегородского театрального училища имени Е. А. Евстигнеева в 1983 году. С тех пор он стал частью труппы Санкт-Петербургского театра кукол «Бродячая собачка». За свою творческую карьеру Ермилов принял участие в создании более восьмидесяти проектов в кино и на телевидении.
Среди его самых запоминающихся ролей — образ Павла Евграфовича, супруга героини Светланы в культовом фильме «Брат». После успеха этого фильма Ермилов продолжил сниматься в проектах, посвящённых криминальной тематике, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела» и «Тайны следствия». Его фильмография также включает такие картины, как «Комедия строгого режима», «Невеста из Парижа», «Роман императора», «Шахматист», «Мушкетёры Екатерины», «Утомленные солнцем 2: Цитадель» и «Майор Гром: Чумной доктор».
Фото: kino-teatr.ru