Съемочная группа шоу «Вован и Лексус» встретилась с Карин Кнайсль в Касимове

Бывшая глава МИД Австрии рассказала ведущим о своей жизни в России, хобби и повседневной жизни, а также о планах на будущее.

Съемочная группа шоу «Вован и Лексус» встретилась с Карин Кнайсль в Касимове. Об этом сообщил глава администрации округа Иван Бахилов.

«Безусловно, выход этого выпуска „Вована и Лексуса“ станет одним из самых обсуждаемых событий на российском телевидении. Смогут ли пранкеры раскрыть новые грани личности экс-министра и показать ее жизнь в России с неожиданного ракурса? Ответ станет известен совсем скоро», — сказал Бахилов.