Рязанцы зарегистрировали брак в библиотеке имени Горького

Татьяна — педагог из РГУ. Она пригласила Дмитрия встретиться со студентами. Пара любит книги, поэтому и решили выбрать для регистрации брака библиотеку. Церемония стала мероприятием проекта «Новые места для счастья».