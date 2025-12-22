Рязанцы зарегистрировали брак в библиотеке имени Горького
Рязанцы зарегистрировали брак в библиотеке имени Горького. Об этом сообщает Сервис-ЗАГС.
Татьяна — педагог из РГУ. Она пригласила Дмитрия встретиться со студентами. Пара любит книги, поэтому и решили выбрать для регистрации брака библиотеку.
Церемония стала мероприятием проекта «Новые места для счастья».
Фото: Сервис-ЗАГС