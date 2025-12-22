Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
Втр, 23
-5°
Срд, 24
-6°
ЦБ USD 79.31 -1.41 23/12
ЦБ EUR 92.86 -1.65 23/12
Нал. USD 79.30 / 80.69 22/12 18:25
Нал. EUR 93.20 / 94.29 22/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
946
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 326
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 550
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 572
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцев предостерегли от заглядывания в несработавшую петарду
Наиболее опасны ситуации, когда человек заглядывает в уже подожженную, но несработавшую петарду. В этот момент происходит взрыв на предельно близком расстоянии. Помимо ожогов век и глазного яблока, такая травма чревата кровоизлияниями в переднюю камеру глаза и сетчатку, разрывом радужки, травматической катарактой. Даже при успешном лечении последствия в виде рубцов на роговице или вторичной глаукомы могут преследовать пациента годами.

Россиян предостерегли от заглядывания в несработавшую петарду. Об этом сообщает Газета.RU со ссылокй на врача Антона Казанцева.

По его словам, новогодние праздники характеризуются сезонным всплеском повреждений, связанных с неосторожным использованием пиротехники.

Ожог глаз от пиротехники редко бывает только термическим. Это чаще сочетанная травма, включающая термический, химический и механический компоненты. Искра или частица заряда, попавшая в глаз, вызывает мгновенный ожог роговицы и конъюнктивы. Пороховые газы и продукты горения приводят к химическому ожогу, нарушая pH слезной пленки и повреждая нежную поверхность глаза. А скорость полета частицы означает серьезную контузию и риск проникающего ранения.

Наиболее опасны ситуации, когда человек заглядывает в уже подожженную, но несработавшую петарду.

В этот момент происходит взрыв на предельно близком расстоянии.

Помимо ожогов век и глазного яблока, такая травма чревата кровоизлияниями в переднюю камеру глаза и сетчатку, разрывом радужки, травматической катарактой. Даже при успешном лечении последствия в виде рубцов на роговице или вторичной глаукомы могут преследовать пациента годами.