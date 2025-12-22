Рязанцев предостерегли от заглядывания в несработавшую петарду

Наиболее опасны ситуации, когда человек заглядывает в уже подожженную, но несработавшую петарду. В этот момент происходит взрыв на предельно близком расстоянии. Помимо ожогов век и глазного яблока, такая травма чревата кровоизлияниями в переднюю камеру глаза и сетчатку, разрывом радужки, травматической катарактой. Даже при успешном лечении последствия в виде рубцов на роговице или вторичной глаукомы могут преследовать пациента годами.

Россиян предостерегли от заглядывания в несработавшую петарду. Об этом сообщает Газета.RU со ссылокй на врача Антона Казанцева.

По его словам, новогодние праздники характеризуются сезонным всплеском повреждений, связанных с неосторожным использованием пиротехники.

Ожог глаз от пиротехники редко бывает только термическим. Это чаще сочетанная травма, включающая термический, химический и механический компоненты. Искра или частица заряда, попавшая в глаз, вызывает мгновенный ожог роговицы и конъюнктивы. Пороховые газы и продукты горения приводят к химическому ожогу, нарушая pH слезной пленки и повреждая нежную поверхность глаза. А скорость полета частицы означает серьезную контузию и риск проникающего ранения.

