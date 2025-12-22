Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе в конце 2025 года

В среду, 31-го декабря, россияне будут отдыхать за счет переноса выходного. Затем, по словам депутата Стенякиной, пройдут одни из самых продолжительных новогодних праздников. Первым рабочим днем в 2026 году станет понедельник, 12 января. Как подчеркнула Екатерина Стенякина, работодатели не имеют права сокращать зарплату из-за большого количества нерабочих дней в январе.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина напомнила, что следующая неделя, последняя в 2025 году, будет двухдневной. Об этом она 22 декабря сообщила ТАСС.

