Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
Втр, 23
-7°
Срд, 24
-6°
ЦБ USD 80.72 0.69 20/12
ЦБ EUR 94.51 0.26 20/12
Нал. USD 80.50 / 80.70 22/12 07:22
Нал. EUR 94.04 / 94.68 22/12 07:22
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
902
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 292
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 517
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 538
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе в конце 2025 года
В среду, 31-го декабря, россияне будут отдыхать за счет переноса выходного. Затем, по словам депутата Стенякиной, пройдут одни из самых продолжительных новогодних праздников. Первым рабочим днем в 2026 году станет понедельник, 12 января. Как подчеркнула Екатерина Стенякина, работодатели не имеют права сокращать зарплату из-за большого количества нерабочих дней в январе.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина напомнила, что следующая неделя, последняя в 2025 году, будет двухдневной. Об этом она 22 декабря сообщила ТАСС.

В среду, 31-го декабря, россияне будут отдыхать за счет переноса выходного.

Затем, по словам депутата, пройдут одни из самых продолжительных новогодних праздников.

Первым рабочим днем в 2026 году станет понедельник, 12 января.

Как подчеркнула Екатерина Стенякина, сотрудникам не имеют права сокращать зарплату из-за большого количества нерабочих дней в январе.