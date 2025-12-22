Российские ученые поделились необычными фактами о лошади — символе 2026 года

Российские ученые поделились необычными фактами о лошади — символе 2026 года. Об этом пишет Газета.RU.

Современные лошади произошли от гиракотерия — небольшого лесного животного, жившего около 50 миллионов лет назад.

В ходе эволюции менялись размеры тела, строение конечностей и скелета, что позволило животным приспособиться к жизни в открытых степях и развить высокую скорость бега.

Одна из ключевых анатомических особенностей лошади — копыто. Это не несколько сросшихся пальцев, а фактически один сильно развитый третий палец.

Более того, копыто выполняет функцию «второго сердца».

Эволюция позволила лошадям дремать стоя благодаря специальному механизму фиксации суставов.

Особое место занимает кумыс — напиток из кобыльего молока. Он легче усваивается, содержит больше витаминов и пробиотиков, но из-за наличия алкоголя противопоказан детям, беременным и людям с заболеваниями ЖКТ.

Лошади также остаются незаменимыми в производстве жизненно важных сывороток — противоядий от змеиных укусов, столбняка и дифтерии.