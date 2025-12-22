На вокзале Рязань-2 сыграет камерный оркестр

Мероприятие состоится 26 декабря в рамках проекта «Рязань — новогодняя столица». Начало представления — в 11:30. Запланировано часовое выступление, в ходе которого музыканты исполнят произведения классической и современной музыки, в том числе популярные композиции.

На вокзале Рязань-2 сыграет камерный оркестр. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

С 11:00 до 14:00 юных пассажиров ждет встреча со сказочными персонажами, для них будут организованы игровые зоны с мастер-классами, песнями и танцами.

Пассажиров и гостей праздника будут приветствовать главные новогодние герои — Дед Мороз и Снегурочка.

Возрастное ограничение 0+