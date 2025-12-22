Ермишинская районная больница получила новое оборудование для диагностики

В Ермишинскую районную больницу поступило новое современное медицинское оборудование. Больница пополнилась аппаратом ультразвуковой диагностики и видеогастроскопом. Поддержка губернатора Рязанской области Павла Малкова сыграла ключевую роль в модернизации медицинской помощи. Это уже второе поступление техники в больницу: в августе учреждение получило два холтер-монитора, которые активно используются для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. «Оснащение современным медицинским оборудованием помогает созданию доступной и качественной системы здравоохранения в нашем районе», — отметил заведующий подразделением Ермишинской районной больницы Максим Зотов.

В Ермишинскую районную больницу поступило новое современное медицинское оборудование. Больница пополнилась аппаратом ультразвуковой диагностики и видеогастроскопом, пишет ИД «Пресса».

Поддержка губернатора Рязанской области Павла Малкова сыграла ключевую роль в модернизации медицинской помощи. Это уже второе поступление техники в больницу: в августе учреждение получило два холтер-монитора, которые активно используются для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Оснащение современным медицинским оборудованием помогает созданию доступной и качественной системы здравоохранения в нашем районе. Диагностические аппараты позволяют проводить высококачественную диагностику различных патологий на первичном этапе, что снижает риск развития осложнений у пациентов. Аппараты уже введены в эксплуатацию, и мы высоко оцениваем их удобство и качество визуализации», — отметил заведующий подразделением Ермишинской районной больницы Максим Зотов.

Фото: ИД «Пресса»