ВС РФ поразили военные предприятия Украины

Кроме того, поражены места сборки БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Также за сутки средства ПВО уничтожили 29 беспилотников самолетного типа.

ВС РФ поразили предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, которые использовали в интересах ВСУ. Об этом 21 декабря сообщили в соцсетях Минобороны.

