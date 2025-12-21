В Рязань придут трескучие морозы

Похолодание ожидается в ночь на вторник, 23 декабря. Температура воздуха в городе днем составит -9 градусов, ночью — -11 градусов. Также ожидается небольшой снег. В среду, 24 декабря, столбики термометров днем опустятся до -7 градусов, ночью — до -17 градусов.

В Рязань придут трескучие морозы. Соответствующая информация размещена на сайте регионального Гидрометцентра.

В ночь на четверг, 25 декабря, температура воздуха ожидается до -8 градусов, днем — -2 градуса. Будет облачно, прогнозируют кратковременный снег.

В пятницу и субботу, 26 и 27 декабря, ожидается до -4 градусов ночью и до -1 градуса днем.