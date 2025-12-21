Рязань
Скончалась первая переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова
Наталия Рахманова умерла в возрасте 95 лет. Дата и место прощания не указаны.

Переводчица родилась в 1930 году в Ленинграде. Она окончила английское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета. Литературными переводами начала заниматься с конца 1950-х.

Одной из ключевых работ стал первый опубликованный на русском языке перевод повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или туда и обратно», изданный в 1976 году. Также Наталия Рахманова перевела работы других зарубежных авторов, таких как Агата Кристи, Айзек Азимов, Герберт Уэллс.

Фото взято с сайта «Книжная Лавка Писателей».