Скончалась первая переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова

Наталия Рахманова умерла в возрасте 95 лет. Дата и место прощания не указаны. Переводчица родилась в 1930 году в Ленинграде. Она окончила английское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета и с конца 1950-х начала заниматься литературными переводами. Одной из ее ключевых работ стал первый опубликованный на русском языке перевод повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или туда и обратно», изданный в 1976 году. Также Наталия Рахманова перевела работы других зарубежных авторов, таких как Агата Кристи, Айзек Азимов, Герберт Уэллс и других.

Фото взято с сайта «Книжная Лавка Писателей».