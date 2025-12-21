РИА Новости: банки начали уточнять родственные связи при крупных переводах

Отмечается, что при попытке перечислить крупную сумму операцию блокируют. С клиентом банка связывается сотрудник кредитной организации и задает вопросы, в том числе просит назвать полные данные получателя. Также специалист уточняет родственную связь с человеком, которому переводят деньги. Кроме того, по данным агентства, представитель банка может спросить, куда планируется потратить деньги.

