Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 21
Пнд, 22
Втр, 23
-6°
ЦБ USD 80.72 0.69 20/12
ЦБ EUR 94.51 0.26 20/12
Нал. USD 80.80 / 80.70 20/12 16:25
Нал. EUR 94.20 / 95.39 20/12 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
827
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 218
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 457
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 475
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
РИА Новости: банки начали уточнять родственные связи при крупных переводах
Отмечается, что при попытке перечислить крупную сумму операцию блокируют. С клиентом банка связывается сотрудник кредитной организации и задает вопросы, в том числе просит назвать полные данные получателя. Также специалист уточняет родственную связь с человеком, которому переводят деньги. Кроме того, по данным агентства, представитель банка может спросить, куда планируется потратить деньги.

Банки начали уточнять родственные связи при крупных переводах. Об этом 21 декабря сообщило РИА Новости.

Отмечается, что при попытке перечислить крупную сумму операцию блокируют.

С клиентом банка связывается сотрудник кредитной организации и задает вопросы, в том числе просит назвать полные данные получателя. Также специалист уточняет родственную связь с человеком, которому переводят деньги.

Кроме того, по данным агентства, представитель банка может спросить, куда планируется потратить средства.