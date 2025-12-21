Путин встретился с Лукашенко в Санкт-Петербурге

Встреча глав государств прошла 21 декабря перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. По данным РИА Новости, Путин и Лукашенко сошлись во мнении, что правительства двух стран работают хорошо, вопросов, требующих вмешательства президентов, почти нет. Но им, несмотря на это, всегда есть что обсудить, заключили в публикации.