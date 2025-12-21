Рязань
Путин встретился с Лукашенко в Санкт-Петербурге
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились 21 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА Новости.

Встреча глав государств прошла перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета.

По данным агентства, Путин и Лукашенко сошлись во мнении, что правительства двух стран работают хорошо, вопросов, требующих вмешательства президентов, почти нет. Но им, несмотря на это, всегда есть что обсудить, заключили в публикации.