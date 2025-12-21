Прямые авиарейсы между Россией и Малайзией планируют запустить в 2026 году

«Если все пойдет по плану, как нам говорили, прямые рейсы запустят в первой половине 2026 года», — сказал малайзийский посол в РФ Чеонг Лун-Лай. По его словам, на первом этапе речь идет о запуске прямых авиарейсов из Москвы на остров Лангкави. Планируется, что их будет выполнять авиакомпания Red Wings.

