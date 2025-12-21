Двух аистов из Калуги отправили в Рязань

Двух аистов из калужского центра реабилитации диких животных «Феникс» отправили в «Рязанский дом аиста» после реабилитации. Об этом сообщили «Калужские новости» со ссылкой на руководителя центра Веронику Матюшину.

В публикации сказано, что одного из аистов нашли в октябре 2025 года в Курской области. Уточняется, что птицу обнаружила тракторная бригада в Конышевском районе.

Из-за холодов аист не смог улететь в теплые края, ему требовалась помощь. Поэтому его забрали специалисты «Феникса».

"Они [аисты] у нас летные и будут участвовать в проекте «Рязанского дома аиста», как и предыдущие", — отметила Вероника Матюшина.

Фото и видео: «Калужские новости».