В музее-заповеднике Есенина появится аудиогид к выставке о смерти поэта
В музее-заповеднике С. А. Есенина в селе Константиново Рыбновского района появится аудиогид к выставке о смерти поэта. Об этом сообщили 19 декабря в соцсетях учреждения.
Музей-заповедник работает над созданием аудиогида для выставки-расследования «Мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть…». Он будет доступен с 27 декабря.
В записи участвуют актеры рязанских театров и сотрудники музея-заповедника. Посетители услышат рассуждения о возможных причинах гибели Есенина.
Программа будет действовать до 30 марта 2026 года и станет бесплатным бонусом к входному билету.
Возрастное ограничение — 16+