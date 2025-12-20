В музее-заповеднике Есенина появится аудиогид к выставке о смерти поэта

В музее-заповеднике С. А. Есенина в селе Константиново Рыбновского района появится аудиогид к выставке о смерти поэта. Об этом сообщили 19 декабря в соцсетях учреждения.

Музей-заповедник работает над созданием аудиогида для выставки-расследования «Мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть…». Он будет доступен с 27 декабря.

В записи участвуют актеры рязанских театров и сотрудники музея-заповедника. Посетители услышат рассуждения о возможных причинах гибели Есенина.

Программа будет действовать до 30 марта 2026 года и станет бесплатным бонусом к входному билету.

Возрастное ограничение — 16+