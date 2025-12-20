Рязань
Средства ПВО перехватили над Россией 27 украинских БПЛА
По 10 беспилотников уничтожили над Белгородской и Воронежской областями. Над Курской, Липецкой областями и Азовским морем сбили по два дрона. Один перехватили над Брянской областью. Напомним, ночью 20 декабря на территории Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА.

Средства ПВО перехватили над Россией 27 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.

По 10 беспилотников уничтожили над Белгородской и Воронежской областями.

Над Курской, Липецкой областями и Азовским морем сбили по два дрона.

Один перехватили над Брянской областью.

Напомним, ночью 20 декабря на территории Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА.