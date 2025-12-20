Средства ПВО перехватили над Россией 27 украинских БПЛА

По 10 беспилотников уничтожили над Белгородской и Воронежской областями. Над Курской, Липецкой областями и Азовским морем сбили по два дрона. Один перехватили над Брянской областью. Напомним, ночью 20 декабря на территории Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА.