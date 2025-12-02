В Рязанском кремле начали реставрацию уникальной иконы XVI—XVII вв.
Икона «Избранные святые» — редкий образец древнерусского лицевого шитья. Во время реставрации специалисты проведут общее дублирование на тонированный фатин газовой нитью, утраты восполнят тонкий газ, охристый некрученый шелк. Работы завершат до конца 2026 года.
