В Рязанской области заметили привязанную к окну кошку

В Приокском районе Рязани у дома № 37/1 по улице Октябрьской очевидцы обнаружили кошку, привязанную веревкой к окну квартиры. Животное сидело на асфальте и не могло отойти от здания — шнур был слишком коротким. На шее у кошки висела кормушка, которая затрудняла движение. По словам прохожих, животное находится в состоянии стресса. На кошку набрасываются собаки, от которых она не может убежать, а холодная погода вынуждает ее долго оставаться на улице. Очевидцы опасаются за состояние животного и призывают обратить внимание на ситуацию.

