Рязанцы спасли привязанную к окну кошку, для нее ищут хозяев

Неравнодушные жители спасли кошку, привязанную веревкой к окну квартиры. Теперь для нее ищут хозяев. Обратиться можно по номеру +7 (900) 907-58-43. Напомним, животное обнаружили 2 декабря у дома № 37/1 по улице Октябрьской в Приокском районе Рязани. На шее у кошки висела кормушка, которая затрудняла движение.

Рязанцы спасли привязанную к окну кошку. Об этом сообщили в соцсетях.

Неравнодушные жители спасли кошку, привязанную веревкой к окну квартиры у дома № 37/1 по улице Октябрьской. Теперь для нее ищут хозяев.

Обратиться можно по номеру +7 (900) 907-58-43 .

Напомним, животное обнаружили 2 декабря. На шее у кошки висела кормушка, которая затрудняла движение.