Рязанцы спасли привязанную к окну кошку, для нее ищут хозяев
Неравнодушные жители спасли кошку, привязанную веревкой к окну квартиры. Теперь для нее ищут хозяев. Обратиться можно по номеру +7 (900) 907-58-43. Напомним, животное обнаружили 2 декабря у дома № 37/1 по улице Октябрьской в Приокском районе Рязани. На шее у кошки висела кормушка, которая затрудняла движение.
Рязанцы спасли привязанную к окну кошку. Об этом сообщили в соцсетях.
Неравнодушные жители спасли кошку, привязанную веревкой к окну квартиры у дома № 37/1 по улице Октябрьской. Теперь для нее ищут хозяев.
Обратиться можно по номеру
Напомним, животное обнаружили 2 декабря. На шее у кошки висела кормушка, которая затрудняла движение.