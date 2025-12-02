В Кремле состоятся переговоры о перемирии на Украине

Во вторник, 2 декабря, в РФ прилетели дипломаты из США. Спецпредставитель президента России Дмитриев заявил, что сегодняшние переговоры знаменуют «крайне важный день для всего мира», определяющий судьбу Киева. Пресс-секретарь президента Песков уточнил, что переговоры начнутся после 17:00. На них будет присутствовать Владимир Путин и спецпосланник Трампа Уиткофф. Помимо этого Песков рассказал, что во встрече Путина и Уиткоффа будет также участвовать зять Трампа Джаред Кушнер.

