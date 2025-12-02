Павел Малков: все меры поддержки участников СВО и их семей должны быть максимально удобными в получении

Все меры поддержки участников СВО и их семей должны быть максимально удобными в получении. Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства 2 декабря.

Глава региона поручил ответственным ведомствам проработать каждую действующую меру поддержки с тем, чтобы система их оказания предусматривала максимально возможный проактивный формат.

«У нас действует широкий комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. При этом важно, чтобы эти меры не просто существовали, а были понятные и удобные в получении, без лишней ходьбы по кабинетам. Каждая услуга, которая может предоставляться в проактивном режиме, должна предоставляться так. Услуги, которые без заявления оказать невозможно, должны быть доступны и в МФЦ, и в электронном виде на портале Госуслуг. По каждой услуге нужно такую возможность предоставить. И к весне следующего года полностью эту задачу решить. Все новые меры поддержки будем вводить сразу с учетом этих требований», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор отметил, что в настоящее время по поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова готовится рейтинг регионов по эффективности поддержки бойцов спецоперации и их семей. В нем будет отслеживаться, насколько быстро и качественно регионы предоставляют им меры поддержки и льготы, в том числе через МФЦ и в электронном виде через Госуслуги.

«Рязанская область должна выглядеть достойно в этом рейтинге и быть в лидерах. Уже сейчас регион в предоставлении мер поддержки участникам СВО в целом выглядит неплохо по стране, это отмечают и в Министерстве обороны России. Но всегда есть что улучшать. По этому пути работаем дальше», — отметил глава региона.

Павел Малков подчеркнул, что поддержка участников и ветеранов СВО, их семей остается особым приоритетом в работе. В регионе, по его словам, продолжается программа «ГЕРОИ62», ее участники готовятся к работе в госструктурах.

Кроме того, Рязанская область стала первым регионом по реализации федерального проекта «СВОй бизнес», добавил губернатор. В ее рамках ветеранам спецоперации и членам их семей помогают освоить предпринимательские навыки. Павел Малков сообщил, что 1 декабря стартовал второй поток этой образовательной программы, которую доработали с учетом обратной связи, пожеланий бойцов и их близких.

По словам губернатора, серьезно расширена практическая часть обучения, ветераны СВО будут работать вместе с опытными экспертами над конкретными проектами, реализовывать их в сопровождении наставников, которые в свою очередь сами являются успешными предпринимателями. Павел Малков отметил, что развитие этого важного проекта продолжится.

Проект «СВОй бизнес» — инициатива комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». Он реализуется совместно с партией «Единая Россия», Корпорацией МСП и Всероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».