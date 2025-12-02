Ночью над регионами РФ сбили 45 БПЛА

Средства ПВО сбили 14 беспилотников над территорией Брянской области, 8 — над территорией Краснодарского края, 6 — над территорией Республики Крым, 5 — над территорией Волгоградской области, 4 — над территорией Чеченской Республики, 2 — над территорией Ростовской области, по одному — над территорией Орловской, Липецкой, Тверской областей, 3 — над акваторией Черного моря. Власти Орловской области сообщили, что после атаки БПЛА произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса. Пострадавших нет.

