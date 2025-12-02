Рязань
На восьми улицах в центре Рязани продлили отключение холодной воды
На улице Вокзальной проведение ремонтных работ продлили до 21:00. Из-за этого холодной воды нет по следующим адресам: 1-й Вокзальный проезд, дома №№ 6, 8, 10, 12; 1-й Пионерский переулок, дом № 1а; 2-й Вокзальный проезд, дома №№ 1, 2, 3, 5-7, 6, 9; Вокзальная, дома №№ 5, 7, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 55б, 61, 61 корпус 1, 62, 65, 77, 89, 91; Коммунистический переулок, дома №№ 3, 6, 8, 9, 10; Комсомольский переулок, дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15; Малое шоссе, дома №№ 3, 28; Первомайский проспект, дома №№ 58, 58 корпус 1, 64, 64 корпус 1.

В центре Рязани продлили отключение холодной воды. Об этом сообщили в соцсетях «Водоканала».

На улице Вокзальной проведение ремонтных работ продлили до 21:00 2 декабря. Из-за этого холодной воды нет по следующим адресам:

  • 1-й Вокзальный проезд, дома №№ 6, 8, 10, 12;
  • 1-й Пионерский переулок, дом № 1а;
  • 2-й Вокзальный проезд, дома №№ 1, 2, 3, 5-7, 6, 9;
  • Вокзальная, дома №№ 5, 7, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 55б, 61, 61 корпус 1, 62, 65, 77, 89, 91;
  • Коммунистический переулок, дома №№ 3, 6, 8, 9, 10;
  • Комсомольский переулок, дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15;
  • Малое шоссе, дома №№ 3, 28;
  • Первомайский проспект, дома №№ 58, 58 корпус 1, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 70/1, 72, 74 корпус 1.

Ранее сообщалось, что подачу воды восстановят до 18:00.