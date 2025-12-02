На восьми улицах в центре Рязани продлили отключение холодной воды
На улице Вокзальной проведение ремонтных работ продлили до 21:00. Из-за этого холодной воды нет по следующим адресам: 1-й Вокзальный проезд, дома №№ 6, 8, 10, 12; 1-й Пионерский переулок, дом № 1а; 2-й Вокзальный проезд, дома №№ 1, 2, 3, 5-7, 6, 9; Вокзальная, дома №№ 5, 7, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 55б, 61, 61 корпус 1, 62, 65, 77, 89, 91; Коммунистический переулок, дома №№ 3, 6, 8, 9, 10; Комсомольский переулок, дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15; Малое шоссе, дома №№ 3, 28; Первомайский проспект, дома №№ 58, 58 корпус 1, 64, 64 корпус 1.
В центре Рязани продлили отключение холодной воды. Об этом сообщили в соцсетях «Водоканала».
Ранее сообщалось, что подачу воды восстановят до 18:00.