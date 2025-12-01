Центр Рязани останется без холодной воды 2 декабря

Отмечается, что ресурса не будет с 9 до 18:00 по следующим адресам: 1-й Вокзальный проезд 6, 8, 10, 12; 1-й Пионерский переулок 1а; 2-й Вокзальный проезд 1, 2, 3, 5-7, 6, 9; Вокзальная 5, 7, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 55б, 61, 61 к1, 62, 65, 77, 89, 91,6,11,20,24,28а, 36,37,41,44, 26А; Коммунистический переулок 3, 6, 8, 9, 10; Комсомольский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15; Малое шоссе 3, 28; Первомайский проспект 58, 58 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66, 66 корп.1, 66 корп.2, 70/1, 72, 74 корп.1, 54.