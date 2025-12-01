Рязань
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
492
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
693
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 225
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
899
Центр Рязани останется без холодной воды 2 декабря
Центр Рязани останется без холодной воды 2 декабря. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет с 9 до 18:00 по следующим адресам:

  • 1-й Вокзальный проезд 6, 8, 10, 12;
  • 1-й Пионерский переулок 1а;
  • 2-й Вокзальный проезд 1, 2, 3, 5-7, 6, 9;
  • Вокзальная 5, 7, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 55б, 61, 61 к1, 62, 65, 77, 89, 91,6,11,20,24,28а, 36,37,41,44, 26А;
  • Коммунистический переулок 3, 6, 8, 9, 10;
  • Комсомольский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15;
  • Малое шоссе 3, 28;
  • Первомайский проспект 58, 58 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66, 66 корп.1, 66 корп.2, 70/1, 72, 74 корп.1, 54.