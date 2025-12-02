ГД ратифицировала соглашение с Индией по отправке военных и техники

Депутаты ГД утвердили межправительственное соглашение между Россией и Индией, регулирующее порядок отправки военнослужащих, военных кораблей и самолетов на территории обеих стран. «Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ на территорию Республики Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения, подписанное в городе Москве 18 февраля 2025 года», — говорится в документе. В пояснительной записке отмечается, что соглашение затронет не только вопросы отправки войск и военной техники, но и необходимые ресурсы: предоставление гуманитарной помощи, ликвидацию последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также другие ситуации, согласованные между сторонами. В правительстве подчеркнули, что ратификация этого соглашения упростит взаимное использование воздушного пространства между Россией и Индией, а также облегчит заход военных кораблей обеих стран в порты друг друга.

