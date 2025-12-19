Зеленский признал невозможность Украины справиться с «Орешником»

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что уничтожить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» невозможно. Это заявление он сделал после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве, передает NEWS.ru.
По словам Зеленского, Киев пришел к этому выводу на собственном опыте.
«Мы предупреждали наших европейских и американских партнеров и демонстрировали расстояние, на которое действует „Орешник“, многим европейским странам, включая Польшу и Германию. Мы уже знаем, что этот ракетный комплекс невозможно уничтожить, так как он был использован против Украины», — отметил президент.
Зеленский также подчеркнул, что единственным способом остановить «Орешник» являются санкции против заводов, занимающихся его производством.
Он добавил, что уже обращался с этой просьбой к некоторым западным странам, но они не проявили особого энтузиазма по поводу его предложения.