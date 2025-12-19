Рязань
Зеленский признал невозможность Украины справиться с «Орешником»
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что уничтожить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» невозможно. Он заявил об этом после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. По словам Зеленского, Киев пришёл к такому выводу на собственном опыте, наблюдая использование этой ракеты против Украины. Зеленский отметил, что предупреждал европейских и американских партнёров, включая Польшу и Германию, о дальности действия «Орешника». Он подчеркнул, что единственным способом остановить эту ракету являются санкции против заводов, которые её производят. При этом, по его словам, западные страны не проявили особого энтузиазма в ответ на его предложения.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что уничтожить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» невозможно. Это заявление он сделал после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве, передает NEWS.ru.

По словам Зеленского, Киев пришел к этому выводу на собственном опыте.

«Мы предупреждали наших европейских и американских партнеров и демонстрировали расстояние, на которое действует „Орешник“, многим европейским странам, включая Польшу и Германию. Мы уже знаем, что этот ракетный комплекс невозможно уничтожить, так как он был использован против Украины», — отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что единственным способом остановить «Орешник» являются санкции против заводов, занимающихся его производством.

Он добавил, что уже обращался с этой просьбой к некоторым западным странам, но они не проявили особого энтузиазма по поводу его предложения.