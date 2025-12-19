ЗАГС Рязанской области анонсировал конкурсы в честь Года единства народов России

Главное управление ЗАГС Рязанской области объявило о проведении конкурсов в честь Года единства народов России. Об этом стало известно на заседании Общественного совета ведомства, состоявшемся 18 декабря. В рамках обсуждения планов на будущее, управление также намерено продолжить традицию поздравления семейных пар с большим стажем совместной жизни и реализовать проекты, направленные на поддержку молодых семей и правовое просвещение. Участники встречи подвели итоги работы за 2025 год, среди которых значится участие во Всероссийском совещании с руководителями органов ЗАГС, выставки и тематические проекты, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Семья» управление планирует проводить торжественные регистрации новорожденных и организовывать регистрации браков в необычных местах, что добавит оригинальности и значимости этим важным событиям в жизни людей.

Фото: Правительство Рязанской области