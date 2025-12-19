В старожиловском конезаводе произошел пожар

Инцидент произошел 14 декабря. Огонь вспыхнул в одной из действующих конюшен. «Это был морозный день с сильным ветром и мы решили загнать лошадей в конюшню пораньше. Только всех загнали, заметили задымление в одной из служебных комнат. Сразу вызвали пожарных и выгнали всех лошадей на улицу», — отметили представили конезавода. По их словам, пожар повредил две комнаты и часть крыши. Животные не пострадали.

В старожиловском конезаводе произошел пожар. Об этом сообщает паблик конезавода «ВКонтакте».

Инцидент произошел 14 декабря. Огонь вспыхнул в одной из действующих конюшен.

«Это был морозный день с сильным ветром и мы решили загнать лошадей в конюшню пораньше. Только всех загнали, заметили задымление в одной из служебных комнат.

Сразу вызвали пожарных и выгнали всех лошадей на улицу», — отметили представили конезавода.

По их словам, пожар повредил две комнаты и часть крыши. Животные не пострадали.