В Рыбном завершили строительство детского сада на 115 мест

В райцентре Рыбное завершили строительство нового детского сада, рассчитанного на 115 детей. Об этом сообщили специалисты Госстройнадзора по Рязанской области.

В здании оборудовали игровые и спальные комнаты, спортзал и зал для выступлений, закупили современную мебель и оборудование. На территории детского сада обустроили игровые площадки и зоны озеленения.

Учреждение готово принять детей в возрасте от одного года до семи лет.

Фото: Госстройнадзора Рязанской области