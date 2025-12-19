В Рязанском кожвендиспансере запустили новую дезинфекционную камеру

Отмечается, что камеру купили для профилактики внутрибольничного инфицирования. Она позволяет обезараживать постельные принадлежности, белье и одежду. Оборудование отечественного производства и полностью автоматическое.