В Рязанской области выбрали глав трех округов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заседания по выбору глав округов состоялось 18 декабря. В результате главой Александро-Невского муниципального округа назначен Владимир Оводков, главой Сапожковского муниципального округа — Алексей Кириллов, главой Ухоловского муниципального округа — Александр Валерьевич Соловьев.