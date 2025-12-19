В Рязани у Кремлевского вала завершили капитальный ремонт водопроводной сети

В Рязани завершили капитальный ремонт водопроводной сети Советского района на участке от насосной станции «Болдыревская» до дома 4А по улице Кремлевский Вал. Об этом сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

Протяженность трубопровода составила 777 метров, работы обошлись в 38 млн рублей и улучшили качество водоснабжения для 320 жителей,

Также отремонтировали участки трубопроводов на улицах Соборной и Урицкого протяженностью 2594,6 метра. Это позволило улучшить теплоснабжение для 4060 жителей.