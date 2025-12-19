В Рязани появилось оборудование для построения 3D-модели камеры сердца
В кардиодиспансере данное устройство будут использовать для локализации очага патологии, вызывающего аритмию. Приборы закупили по программе модернизации здравоохранения Рязанской области. Они позволят расширить спектр лечения аритмий без выезда в федеральные клиники.
В Рязани появилось оборудование для построения 3D-модели камеры сердца. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.
В кардиодиспансере данное устройство будут использовать для локализации очага патологии, вызывающего аритмию.
Приборы закупили по программе модернизации здравоохранения Рязанской области. Они позволят расширить спектр лечения аритмий без выезда в федеральные клиники.