В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -5 градусов

В субботу, 20 декабря, в регионе будет облачно. Преимущественно без осадков. Местами гололедица. Ветер западной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -5, 0 °C, днём поднимется до -3, -2°С.