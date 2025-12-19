Рязань
В Милославском завершили строительство новых квартир для переселенцев
В Милославском завершено строительство двух жилых домов на улице Ленина для переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба Госстройнадзора Рязанской области. 33 семьи готовятся к переезду в полностью отделанные квартиры с сантехникой, газовыми плитами и индивидуальным отоплением. Глава района Виталий Гуськов отметил, что новые жилища обеспечат комфорт и безопасность. Стоимость проекта — 51 млн рублей, из которых 43 млн выделены из областного бюджета и 8 млн — из местного. Дома скоро будут сданы в эксплуатацию.

В Милославском завершилось строительство двух многоквартирных жилых домов на улице Ленина, предназначенных для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора Рязанской области.

В настоящее время 33 семьи готовятся к переезду в новые квартиры, которые оснащены полной отделкой, санитарно-техническим оборудованием, газовыми плитами и индивидуальными системами отопления.

Глава администрации Милославского района Виталий Гуськов подчеркнул, что новые квартиры предоставят множество семей возможность жить в комфортных и безопасных условиях.

Общая стоимость проекта составила 51 миллион рублей, из которых 43 миллиона были выделены из областного бюджета, а 8 миллионов — из местного.

Ожидается, что новые дома будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время.

Фото: ИД «Пресса»