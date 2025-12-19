В Милославском завершили строительство новых квартир для переселенцев

В Милославском завершилось строительство двух многоквартирных жилых домов на улице Ленина, предназначенных для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора Рязанской области.
В настоящее время 33 семьи готовятся к переезду в новые квартиры, которые оснащены полной отделкой, санитарно-техническим оборудованием, газовыми плитами и индивидуальными системами отопления.
Глава администрации Милославского района Виталий Гуськов подчеркнул, что новые квартиры предоставят множество семей возможность жить в комфортных и безопасных условиях.
Общая стоимость проекта составила 51 миллион рублей, из которых 43 миллиона были выделены из областного бюджета, а 8 миллионов — из местного.
Ожидается, что новые дома будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время.
Фото: ИД «Пресса»