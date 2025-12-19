В Михайловском районе открыли памятную доску герою Андрею Грекову

Рязань
В селе Голдине Михайловского района 18 декабря открыли памятную доску в честь Андрея Грекова, который погиб во время специальной военной операции 23 октября 2024 года. Об этом пишет ИД «Пресса».

Он был награжден орденом Мужества посмертно. Андрей начал службу 27 мая 2024 года, был ранен в августе, но вернулся на фронт, продолжая защищать свою страну.

Андрей был хорошим семьянином и воспитывал троих сыновей: Егора, Савелия и Дениса. Его жена Надежда и мама Инна Николаевна присутствовали на церемонии открытия памятной доски. Брат Денис рассказал о том, как Андрей в детстве спас их от пожара, подчеркнув, что он всегда был героем для своей семьи.

На мероприятии говорили о необходимости сохранения памяти о защитниках Родины.

Мемориальную доску открыли жена Андрея Грекова Надежда и его мать Инна Николаевна. В память о герое к его портрету положили живые цветы.

Фото: ИД «Пресса»