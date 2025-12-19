В Госдуме призвали Минобороны ускорить выдачи документов по потере кормильца

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб направила запрос в Минобороны с просьбой ускорить выдачу документов женщинам, потерявшим кормильца на фронте. По ее словам, выплаты должны поступать сразу после подтверждения смерти военнослужащего. Депутат отметила, что семьи погибших жалуются на долгую обработку документов военкоматами, из-за чего задерживаются социальные выплаты. По действующим поправкам, удостоверения выдаются на основе документов о смерти, но процедура затягивается. Бессараб подчеркнула необходимость системы, позволяющей выдавать пособия сразу после подтверждения факта гибели, и выразила надежду на оперативное решение вопроса с учетом поручения президента.

Кроме того, Бессараб сообщила о множестве запросов от общественных организаций, касающихся трудностей в получении социальных гарантий, которые приводят людей в отчаяние.