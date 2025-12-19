В Госдуме призвали Минобороны ускорить выдачи документов по потере кормильца

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб направила официальный запрос в Минобороны с просьбой ускорить процесс выдачи документов женщинам, потерявшим кормильца на фронте. Об этом пишет «Абзац».
По словам депутата, выплаты должны производиться незамедлительно после подтверждения факта гибели военнослужащего.
Бессараб отметила, что в комитет поступает множество жалоб от семей погибших бойцов, связанные с длительным процессом обработки документов военкоматами. Согласно поправкам к приказу «Об удостоверении члена семьи погибшего ветерана», выдача удостоверений осуществляется на основании бумаг, подтверждающих факт смерти. Однако, на обработку таких запросов уходит много времени, что затягивает получение социальных выплат.
Депутат подчеркнула, что Министерство обороны должно предусмотреть систему, позволяющую людям получать пособия сразу после подтверждения факта гибели. Она выразила надежду, что с учетом поручения президента вопрос будет решен оперативно.
Кроме того, Бессараб сообщила о множестве запросов от общественных организаций, касающихся трудностей в получении социальных гарантий, которые приводят людей в отчаяние.