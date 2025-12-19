У рязанца конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение

В Рязани у 41-летнего мужчины конфисковали автомобиль за повторное управление машиной в состоянии опьянения. Суд учел позицию прокурора и признал водителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Рязани у 41-летнего мужчины конфисковали автомобиль за повторное управление машиной в состоянии опьянения. Суд учел позицию прокурора и признал водителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Летом 2025 года мужчина ночью сел за руль принадлежащего ему автомобиля LADA Largus и поехал по улицам областного центра. Сотрудники ДПС остановили водителя, выявили признаки опьянения и направили его на медицинское освидетельствование.

Суд назначил мужчине 200 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на два года. Автомобиль осужденного конфисковали в доход государства.