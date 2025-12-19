Синоптики рассказали о погоде в канун Нового года

31 декабря ожидается снег и уверенный минус. По словам главного специалиста метеобюро Татьяны Поздняковой, днем пройдет снен, а температура будет держаться в пределах -5, -10 градусов — и в течение дня, и в новогоднюю ночь. Мороз будет несильным, зато праздничным.