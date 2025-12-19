Путин заявил, что утильсбор в России носит временный характер

Президент России Владимир Путин отметил, что увеличение утилизационного сбора — это попытка Минфина привлечь дополнительные средства для технологического развития. Об этом глава государства заявил во время прямой линии.

Путин подчеркнул, что новые тарифы утильсбора лишь косвенно поддерживают отечественный автопром, и механизм не будет действовать вечно.