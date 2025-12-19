Путин заявил, что для студентов педвузов не вводят обязательную отработку

Президент России Владимир Путин сообщил на прямой линии 19 декабря, что обязательная отработка для студентов педагогических вузов пока не вводится.

«На студентов педвузов это пока не распространяется, пока нет такой необходимости», — отметил глава государства.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что важнее развивать программу целевого набора студентов, а не вводить обязательную отработку. По его словам, расширение целевого приёма позволит готовить специалистов именно там, где они наиболее востребованы.