Путин прокомментировал обязательную отработку для выпускников медвузов
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии поддержал новые требования для выпускников медвузов об обязательной отработке в системе ОМС, назвав меры необходимыми для решения кадрового дефицита в здравоохранении. Он подчеркнул, что обязательного направления в конкретные города не будет — главное, чтобы специалисты работали по профессии. Путин также допустил возможность отмены обязательной отработки в будущем. Ранее в ноябре Госдума приняла закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре до итоговой аттестации, направленный на улучшение ситуации с нехваткой кадров в медицине.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии высказал свою позицию по поводу новых требований к выпускникам медицинских вузов, касающихся обязательной отработки в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает «Абзац».

По его мнению, эти меры не являются избыточными и направлены на решение кадрового дефицита в здравоохранении.

Путин уточнил, что обязательного распределения выпускников в конкретные города не будет. Главное требование заключается в том, что молодые специалисты должны отработать по своей специальности. Он также отметил, что в будущем возможно рассмотрение вопроса об отмене обязательной отработки для выпускников медвузов.

Напомним, что в ноябре Госдума приняла законопроект, который вводит обязательное целевое обучение для бюджетников-медиков в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. Этот закон направлен на улучшение ситуации с нехваткой кадров в системе здравоохранения России.