Путин прокомментировал обязательную отработку для выпускников медвузов

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии высказал свою позицию по поводу новых требований к выпускникам медицинских вузов, касающихся обязательной отработки в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает «Абзац».
По его мнению, эти меры не являются избыточными и направлены на решение кадрового дефицита в здравоохранении.
Путин уточнил, что обязательного распределения выпускников в конкретные города не будет. Главное требование заключается в том, что молодые специалисты должны отработать по своей специальности. Он также отметил, что в будущем возможно рассмотрение вопроса об отмене обязательной отработки для выпускников медвузов.
Напомним, что в ноябре Госдума приняла законопроект, который вводит обязательное целевое обучение для бюджетников-медиков в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. Этот закон направлен на улучшение ситуации с нехваткой кадров в системе здравоохранения России.